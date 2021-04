Vida Urbana Concurso do Corpo de Bombeiros reabre período de inscrições a partir desta segunda-feira Segue até 12 de abril o prazo de inscrição no certame que oferta 115 vagas; prova está marcada para o dia 27 de junho

Começa nesta segunda-feira, 5, o novo prazo para os interessados em se inscreverem no concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. As inscrições já tinham terminado, entretanto com as mudanças no certame e a data da prova adiada devido à pandemia da Covid-19, a corporação reabriu o prazo. O novo prazo segue até a próxima semana, em 12 de abril....