Vida Urbana Concurso da PM tem alto índice de abstenção, com 60% para músicos, 54% para saúde e 34% para soldado Provas ocorreram em 163 locais distribuídos em 20 cidades; abstenção geral ficou em 35,27%

Atualizada às 17:55 Apesar do alto número de faltosos de candidatos em dois cargos, a abstenção geral ficou em 35,27% e a Polícia Militar (PM) avaliou que a primeira etapa do cronograma para o concurso público ocorreu de forma tranquila e dentro do esperado. Dos 42.223 candidatos inscritos para concorrer às 950 vagas do cargo de soldado para o quadro operacional, ...