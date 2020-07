Vida Urbana Concurso da Guarda Municipal convoca 190 candidatos aprovados no TAF para avaliação psicológica Avaliações psicológicas serão realizadas no próximo domingos, 2, e após essa etapa 40 aprovados serão convocados para curso de formação

A Prefeitura de Araguaína e o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) divulgaram o resultado do teste de aptidão física (TAF) do Concurso da Guarda Municipal nesta quinta-feira, 30. A lista de candidatos aprovados está disponível aqui e os nomes estão convocados para a próxima fase do concurso, a avaliação psicológica. Conforme a gestã...