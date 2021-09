Vida Urbana Concurso com 14 vagas para professor efetivo da UFT encerra inscrições nesta quinta-feira, 9 As vagas são distribuídas nos cursos de graduação em física e química (Araguaína); direito e turismo patrimonial e socioambiental (Arraias); agronomia (Gurupi); e engenharia civil, jornalismo e medicina (Palmas)

As inscrições do concurso público que selecionará 14 professores efetivos para Universidade Federal do Tocantins se encerram nesta quinta-feira, 9, às 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 260,00. As inscrições, edital de seleção e o acompanhamento do processo seletivo podem ser feitos aqui. Os candidatos selecionados poderão ter remuneração de R$ 2.688,95 a 10.074,18 (a depender da titulação e carga horária ...