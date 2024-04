O concurso público municipal de Mateiros, realizado no dia 3 de março, com vagas aos cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior, está suspenso por suspeita de vazamento do gabarito da prova e favorecimento a parentes de um secretário.

Segundo o documento que o JTo teve acesso, a suspeita é que houve o vazamento do gabarito da prova objetiva para familiares e pessoas próximas ao ex-secretário de Controle Interno de Mateiros, Domingos Alves Ferreira. Ele também participou do certame.

Por telefone, o ex-secretário Domingos Ferreira, negou qualquer participação nas acusações sobre o suposto vazamento e respondeu que já não ocupava mais o cargo, pois foi exonerado para concorrer a cargos eletivos nas eleições.

“Sabemos que é cunho político, temos documentos e algumas provas, que os adversários políticos já vinham se organizando para cancelar o concurso em Mateiros, achando que o prefeito poderia estar e favorecer terceiros, e isso não ocorreu”, disse.

Em relação aos familiares que supostamente teriam se beneficiado, o ex-secretário disse que apenas um irmão seu passou no concurso. “Eu que concorri ao cargo de agente comunitário de saúde da zona urbana, nem classificado fui. Como é que uma família inteira tem o gabarito da prova e só um da família passa?”, questiona.

Ele também mencionou que está tomando medidas legais contra a disseminação de informações falsas sobre o caso.

“Eu nego esse tipo de coisa, inclusive já estou articulando com meu advogado para todas aquelas pessoas que postaram, que printaram a informação, que é fake news, e repassaram para frente, que sejam investigadas. Estou providenciando uma ação para entrar contra todo o grupo que divulgou em whatsapp”,declarou.

A suspensão, recomendada pelo Ministério Público (MP), foi acatada pela prefeitura e publicada no Diário Oficial de Mateiros por meio do Decreto n. 028/2024, de 11 de abril, editado pelo prefeito.

O JTo tentou contato com o prefeito, mas ele informou que estava em reunião. O espaço continua aberto para manifestação.

Empresa responsável pelo certame

O Instituto de Capacitação Assessoria e Pesquisa (ICAP)Ltda é a empresa responsável pela realização do concurso, segundo o documento do Ministério Público. A prefeitura e a empresa celebraram o contrato nº 72/2023 pelo valor de R$ 92 mil em 12 de dezembro de 2023, com vigência prevista até 31 de julho deste ano.

O Jornal do Tocantins tentou ligar nos números, que deram inexistentes e também enviou e-mail para manifestação. O espaço continua aberto.