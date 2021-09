Vida Urbana Comunidades quilombolas relatam pressão do Estado no trâmite de concessão do Jalapão Em carta, mais de 20 associações denunciam que não têm tido tempo hábil para reunir moradores locais para discutirem a pauta

Em carta aberta à sociedade tocantinense, assinada por mais de 20 entidades e associações, as comunidades quilombolas da região do Jalapão denunciam que o governo do Estado do Tocantins tem pressionado quanto à cessão dos parques da região à iniciativa privada. O Jornal do Tocantins está em contato com o Estado sobre a situação e aguarda um retorno. As associ...