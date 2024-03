Vida Urbana Comunidade ajuda no plantio de 50 mil mudas para a recuperação de nascentes degradadas neste ano Iniciado em Ananás, o projeto Plantando Água prevê a recuperação de nascentes degradadas com o plantio de mudas nativas ao longo das bacias hidrográficas

O Dia Mundial da Água é comemorado no dia 22 de março. A data é um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. O Tocantins conta com aproximadamente 3.600 rios catalogados que auxiliam na produção agrícola e no transporte fluvial para os produtos da região. Além disso, fomentam o turismo em alg...