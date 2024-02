Redação Jornal do Tocantins

Nesta quinta-feira, 1º, as equipes de buscas ao adolescente indígena Bruno Karajá, de 12 anos, desaparecido há 11 dias na aldeia Macaúba, na Ilha do Bananal, concentram a procura em um ponto de interesse situado a 7 km de distância da base central.

A mudança do foco, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, se deu após comportamentos diferentes em um cão farejador na tarde de quarta-feira, 31, que indicariam uma possível passagem do desaparecido pelo local, conforme divulgou a corporação.

Ainda de acordo com a CBM, Bruno karajá desapareceu entre os municípios de Santa Terezinha(MT) e Pium (TO), entre a divisa dos dois estados. O adolescente é residente da Aldeia Macaúba, na Ilha do Bananal.

A operação entra em seu 11º dia de buscas com a ajuda de oito bombeiros, dois policiais militares técnicos, dois cães farejadores e seis drones, destes, quatro com câmera térmica, tentam localizar o adolescente na região, em mata fechada. Da equipe, três bombeiros, dois cães e dois drones foram enviados pelo estado de Mato Grosso, e um membro do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer).

Conforme divulgado pelos bombeiros, por meio da assessoria, a comunidade local e equipes de resgate continuam com buscas intensas, com a determinação de encontrar Bruno Karajá.