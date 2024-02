Vida Urbana Como diferenciar os sintomas de dengue e de Covid, doenças em crescimento no Brasil Desde o começo do ano, os casos de dengue quadruplicaram, de acordo com o Ministério da Saúde. Já foram registrados meio milhão de prováveis infectados com a doença, enquanto no mesmo período no ano passado o número era de 128.842

Os números de casos por dengue e de Covid seguem em alta no país, influenciados pela folia do Carnaval e a volta às aulas. As doenças possuem sintomas semelhantes que podem confundir os infectados. Saber diferenciá-los é importante para não haver erros no tratamento, principalmente no que diz respeito à automedicação. Tanto na dengue quanto na Covid os pac...