Vida Urbana Comitê Estadual do Fogo debate medidas e adequações de plano contra queimadas em período de pandemia Primeira reunião já acontece e grupo deve se reunir semanalmente pela internet para discutir questões

Com a pauta já nas preocupações com o controle e o combate aos incêndios florestais em 2020, os membros do Comitê Estadual do Fogo têm até a próxima segunda-feira, 27, para enviar sugestões para as adequações do Plano de Ação Contra as Queimadas. Nesta quarta-feira, 22, a primeira reunião do ano ocorreu online. A expectativa é que, no próximo encontro on-line, a vers...