Vida Urbana "Cometa do Diabo" estará visível no Brasil neste domingo; confira detalhes Corpo celeste poderá ser visto pelos brasileiros através do uso de um binóculo e telescópio

O cometa 12P/Pons-Brooks, mais conhecido como "Cometa do Diabo", poderá ser visto no Brasil e no restante do Hemisfério Sul neste domingo (21). O objeto demora cerca de 71,3 anos para completar uma volta em torno do Sol. No dia 21 de abril, ele ficará mais visível, pois estará no ponto mais próximo do Sol. Desde o dia 7 de abril, observadores estão acompanhando a pass...