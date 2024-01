Vida Urbana Comerciantes e ribeirinhos em Miracema relatam prejuízos com aumento da água no Rio Tocantins Defesa Civil do município informou que caso o nível continue a subir, será necessário fazer a mudança de ribeirinhos. Investco informou operar conforme protocolos do Operador Nacional do Sistema Elétrico e que comportas estão abertas desde o domingo, 28

A Praia do Funil, um dos lugares preferidos dos tocantinenses para se refrescarem, ficou alagada após as chuvas que caíram na região, conforme vídeos divulgados na internet, nesta terça-feira, 30. A praia é localizada em Miracema, região central do estado. Pelas imagens é possível ver diversas tendas com estruturas de ferros submersas na água. O vídeo também...