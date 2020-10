Após o sucesso da promoção ‘Juntou, Trocou’ do Jornal Daqui, que publica o selo de número 60 neste sábado, 17, começa na próxima terça-feira, 20, a nova Coleção Verde Brasil 2 que contém cinco lindas peças em cerâmica, sendo quatro pratos rasos de 24 cm e uma travessa bake de 1,5 litros.

Assim como na primeira Coleção Verde Brasil, que faz parte da linha ‘Viagem de Sabores’ e é composta de cinco peças também na cerâmica, mas sendo quatro xícaras, quatro pires e uma travessa redonda, é possível optar por duas estampas disponibilizadas, denominadas por “Floresta” e “Folhas”.

Para conseguir o brinde da promoção, é preciso juntar 60 selos que serão impressos e publicados na capa do Jornal Daqui entre os dias 20 de outubro deste ano e 16 de janeiro de 2021. O Jornal também irá publicar a cartela para os selos. Também é possível adquiri-los pela plataforma Loja do Daqui, ainda com a possibilidade da soma dos selos impressos e digitais. Basta acessar o link.

Expectativa

Para a comerciante Marly Maria dos Santos, que tem um comércio na Estação Apinajé, em Palmas, a expectativa é grande para o novo kit, assim como foi com a promoção anterior. “A todo o momento tem gente perguntando sobre o novo kit do Jornal Daqui e pelo menos umas 40 pessoas já me procuraram querendo juntar os selos”, disse.

Além de todo esse sucesso, por ter um exemplar da Coleção Verde Brasil 2 exposto em seu comércio, a maioria das pessoas que passam pelo local querem ver como é e se encanta com as peças em cerâmica. “Todo mundo que passa quer pegar, ver como são as peças. A expectativa de vendas é muito boa também devido à beleza do brinde” comemora Marly.

Outro ponto que a comerciante comemora é que, como as estampas do novo brinde fazem conjunto com o anterior, isso chamou ainda mais a atenção dos leitores do Jornal Daqui, mantendo os clientes e também ampliando as vendas