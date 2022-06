Vida Urbana Começa aplicação da 4ª dose da Covid-19 para pessoas acima de 40 anos em Palmas O reforço será aplicado a partir desta quarta, 22, para quem iniciou esquema vacinal com os imunizantes da Coronavac, Pfizer e AstraZeneca

A rede de saúde de Palmas começou nesta quarta-feira, 22, a aplicação da 4ª dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos de idade ou mais, que iniciaram o esquema vacinal com os imunizantes da Coronavac, Pfizer e Astrazeneca. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizará a vacinação com os imunizantes da Pfizer, Astrazeneca ou Janssen, após o...