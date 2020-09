Vida Urbana Combate aos incêndios na Serra do Lajeado e em Taquaruçu continua No Distrito de Palmas, movimento comunitário pede mobilização da população

Atualizada às 16:52 O combate aos incêndios florestais que se alastram pela Serra do Lajeado e também em Taquaruçu continua nesta segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. A atuação acontece por terra e ar com a participação de bombeiros, soldados do Exército, brigadistas do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e o helicóptero do Ciopaer co...