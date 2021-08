Vida Urbana Comarca de Paraíso recebe nova sede do Fórum após três anos de obras e custo de R$ 10,4 milhões Segundo o Tribunal de Justiça, área construída é de 2.785,63 m2 e projeto inclui energia solar e reuso de água das chuvas

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) , desembargador João Rigo Guimarães, inaugurará, às 15h30 desta terça-feira (31/8), com transmissão pelo canal do tribunal no YouTube. O novo Fórum da Comarca de Paraíso do Tocantins será inaugurado nesta terça-feira, 31, em solenidade a partir das 15h30. Segundo divulgou o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJT), as obr...