Vida Urbana Comarca de Gurupi retorna com sessão presencial e réu acusado de matar namorada será julgado Com ajuda do irmão, Mário Breno teria matado Adriana Silva e deixado o corpo debaixo de uma ponte, em fevereiro de 2020

Após mais de três meses, a Comarca de Gurupi retorna, na próxima segunda-feira, 7, com as sessões presenciais do Tribunal do Júri. Até o dia 18 de junho serão seis julgamentos, entre eles o caso do assassinato da jovem Adriana Silva Sales de Souza, de 20 anos, morta no dia 24 de fevereiro de 2020, em Gurupi. Marcado para o dia 9 de junho, o julgamento terá Mário ...