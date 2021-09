Vida Urbana Com umidade do ar abaixo de 12%, dez cidades entram em alerta vermelho Avisos laranja e amarelo também atingem o Tocantins

Com registros de umidade relativa do ar abaixo dos 12%, dez cidades tocantinenses das regiões sul e sudeste entraram em alerta vermelho. O alerta é para esse sábado, 11, e começou às 12 horas seguindo até às 19 horas. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale para os horários mais quentes do dia. Esse alerta de grande risco de incênd...