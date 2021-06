Um dos portais de acesso aos principais atrativos turísticos do Jalapão, como as Dunas e a Cachoeira da Velha, a cidade de Mateiros, é uma das cinco do Estado que segue sem nenhuma morte por Covid-19. Além de Mateiros, o Estado ainda possui as cidades de Lavadeira, Sucupira Taipas e Crixás sem nenhum registro de óbito em decorrência do novo coronavírus.

Todas as principais cidades com atrativos do Jalapão registram mortes por Covid-19. Em Ponte Alta do Tocantins, são 845 casos confirmados e 11 mortes. Em São Félix, com 140 casos confirmados, há registro de 2 mortes.

Localizada a 310 km da capital, no Leste do Tocantins, Mateiros foi a última cidade do estado a confirmar o primeiro caso da doença, em agosto do ano passado. Naquele ano, o turismo permaneceu fechado entre abril e outubro. Quando fechou o acesso, as Dunas haviam recebido 4.516 turistas em janeiro, outros 2.983 em fevereiro e mais 1.096 em março, mês que a Covid-19 chegou no Tocantins.

Quando reabriu no dia 5 de outubro, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) nº 204, do mesmo dia, já apontava 21 casos confirmados. No final do ano, o total era de 36 casos. Após a reabertura, passaram pelo atrativo da Dunas 3.437 turistas em outubro, outros 3.687 em novembro e mais 4.229 em dezembro, fechando em 19.948 o total de visitantes.

Neste ano, nos primeiros cinco meses, os casos confirmados já estão 336% acima, com 121 casos até o dia 5 de junho, conforme dados do OpenDataSus.

Os números de entrada das Dunas disponíveis no Observatório do Turismo do Tocantins, mostram que a cidade recebeu 4.692 turistas em janeiro deste ano, mais 3.005 em fevereiro, outros 2.350 em março e 2.667 em abril, fechando em 12.714 visitantes, ou 63% do ano anterior.

Mesmo com alta do turismo, o crescimento dos casos de Covid-19 não se deu nas formas graves da doença. O boletim epidemiológico de Mateiros aponta que apenas 4 dos 157 contaminados precisaram ser hospitalizados por conta do vírus, mas já receberam alta.

Já o sistema do Ministério da Saúde, OpenDataSus, aponta os infectados com idade entre 0 ano de vida e o paciente de idade mais avançada de 72 anos. São 76 do sexo feminino e o restante do sexo masculino.

Segundo o OpenDataSus, dos 157 infectados, quatro eram assintomáticos e os outros tiveram sintomas leves como: tosse, dor de cabeça, dor de garganta, febre e coriza. Mais de 90% dos pacientes confirmados não tinham doenças graves, já os 10% com comorbidades possuem problemas cardíacos, diabetes ou respiratórios crônicos.

O Secretário Municipal de Saúde e Saneamento de Mateiros, Sinvaldo dos Santos Moraes, credita essa "imunidade" local em meio à alta de visitantes ao trabalho de monitoramento. O gestor afirmou que desde o início do ano passado, o Município trabalha com o monitoramento das pessoas suspeitas, então se a pessoa tinha contato com outras pessoas da Covid-19. “Acompanhamos desde os casos suspeitos, confirmados e também as pessoas que viajavam”.

Segundo o secretário, a equipe do Comitê da Saúde contratou profissionais específicos para fazer esse monitoramento. “com toda a orientação da Secretaria de Turismo, fiscalizávamos a entrada de possíveis visitantes em Mateiros, porque a cidade ficou fechada para o Turismo e depois de reaberta, foi criado o protocolo do turismo para que os visitantes cumpram as medidas de segurança impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Então esse trabalho integrado contribuiu para que a cidade não tivesse nenhum óbito”, afirma.

Moraes também ressalta que neste ano como tiveram aumento de casos, a Secretaria da Saúde intensificou as ações, entre as iniciativas, a testagem em massa. “Realizamos quatro mutirões na população e com isso foi mais eficaz o nosso diagnóstico da população. Além de conscientizar os moradores sobre a doença e desta forma, bloquear a disseminação do vírus”, finaliza.

Mateiros é a 10ª cidade que mais vacinou pessoas, com 24.84%. Tocantínia lidera com 29.70% da população vacinada. Segundo dados da SES, Mateiros recebeu 1.602 doses aplicou 678 na primeira dose e mais 137 na segunda, um total 50.87% do total recebido.

Em 2020, segundo dados da Transparência dos Cartórios, a cidade registrou apenas 8 mortes, duas a menos do que em 2019. Até o início de junho, havia apenas 3 mortes confirmadas no município.

O JTo pediu para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informações do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) para identificar a causa das mortes dos moradores do município, mas o órgão informou não possuir este tipo de dados.