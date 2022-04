Vida Urbana Com tendência de crescimento de SRAG a curto prazo, TO tem 17 casos e 2 óbitos por Covid-19 Último Boletim de abril do Estado registra acumulo de 304.441 diagnósticos positivos e 4.153 mortes desde o começo da pandemia

O Tocantins junto com a capital tem tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo a Covid-19, em curto prazo em crianças e adolescentes, com base nos casos das últimas três semanas, conforme os dados são do Boletim InfoGripe da Fiocruz. O Boletim Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (SES) registra 17 novos casos confirmados e...