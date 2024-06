Com sete desfalques, o Capital FC divulgou, nesta sexta-feira (31), os relacionados para enfrentar o Brasiliense (DF), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D, neste sábado (1º). A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, em Palmas.

O Capital vem de três derrotas seguidas na competição e precisa vencer o Brasiliense, neste sábado, para voltar a ‘flertar’ com a zona de classificação. O rubro-negro tocantinense ocupa atualmente a penúltima colocação do Grupo A5, com quatro pontos. O Brasiliense é o atual vice-líder com dez pontos somados.

Veja lista de relacionados

Goleiros: Guilherme Prezzi e Rodrigo Lucas;

Zagueiros: Arthur Goulart, Héctor, Kawã Dantas, Márcio Júnior e Washington;

Laterais: Granville, Rafael Leandro e Patryck Annes;

Meias: Abel, Isaac Alves, Theo Maia, Arthurzinho, Arango e Zé Elias;

Atacantes: Caio Vidal, Weslley , Gabriel Vinicius, Hugo, Lucas Lopes, Juninho e William.

Desfalques

Para esta rodada, a equipe rubro-negra não contará com o volante Wellington Pará, suspenso. Outros seis jogadores estão no departamento médico, em transição - Veja abaixo.

Suspenso: Wellington Pará;

DM: Ítalo Kauã, Phedro Lucas, Mailson, Jorge Alemão, Gustavo Lobó e Jander.

Pendurados com dois cartões: Wellington Pará, Patricky Annes, Hector, Arthur Goulart, Wesley, Gustavo Lobo e Arthuzinho.