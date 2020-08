A Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 neste sábado, 15, no Tocantins, através do seu boletim epidemiológico. Com 1.107 novas confirmações, o Estado chega aos 36.478 casos da doença. São 5.375 casos a mais que o número divulgado no sábado anterior, 8 de agosto, quando eram 31.103.

Com um número elevado de pacientes infectados pela doença, o Estado também tem muitos recuperados. São 22.187 pacientes que superara a enfermidade e 13.785 que ainda estão ainda em isolamento. O boletim também informa que das pessoas infectadas, 335 delas estão hospitalizadas.

Óbitos

Em uma semana o número de mortos subiu 13,96% no Tocantins. Com mais seis mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o boletim deste sábado aponta que 506 pessoas morreram por complicações da doença. No dia 8 de agosto, o boletim diário trazia 444 óbitos. Nesta sexta-feira, 14, o Estado chegou aos 500 mortos por conta da Covid-19, o número fez o governador Mauro Carlesse (DEM) declarar luto oficial de três dias e apelar para que as pessoas sejam mais conscientes.

De acordo com o boletim da SES os novos registros de mortes deste sábado são:

1. Homem de 66 anos, de Colinas do Tocantins. Óbito no dia 12/07/20 no Hospital Dom Orione em Araguaína.

2. Mulher de 84 anos, de Duerá. Comorbidade: hipertensão, óbito no dia 10/07/20 no Hospital Regional de Gurupi.

3. Mulher de 96 anos, residente de Paraíso do Tocantins, óbito no dia 14/08/2020 no Hospital Regional de Paraíso.

4. Mulher de 66 anos, residente de Brejinho de Nazaré, óbito no dia 13/08/2020 no Hospital Regional de Porto Nacional.

5. Homem de 70 anos, residente de Porto Nacional. Comorbidade: Hipertensão. Óbito no dia 13/08/2020 no Hospital Regional de Porto Nacional.

6. Mulher de 49 anos, de Palmas. Comorbidades: Obesidade e diabetes, óbito no dia 11/08/20 na UPA Sul da cidade.

Ao todo são 87 cidades tocantinenses que já registram pelo menos uma morte por causa da doença. Araguaína lidera essa lista com 120 óbitos, Palmas 63, Paraíso do Tocantins 24, Araguatins 21, Porto Nacional 21 e Gurupi 14. Em relação aos diagnósticos da doença, todas as cidades do Estado já tiveram pelo menos um caso.