Vida Urbana Com sansão de lei que federaliza trecho da TO-050, transferência aguarda assinatura de termo Além da via entre Porto Nacional e Silvanópolis, outros trechos rodoviários devem ser federalizados após análise Federal

O trecho da TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis, teve sua federalização sancionada pelo Governo Estadual. Com a Lei n° 3.910/2022, a via fica apta a ser transferida imediatamente para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Conforme a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), a transferência será realizada com a assina...