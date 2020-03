Após pedidos da população e de empresários, a Prefeitura de Paraíso do Tocantins, distante 60 km de Palmas, também irá autorizar a reabertura do comércio na cidade, mas com restrições como aglomerações e longa permanência de pessoas dentro dos estabelecimentos. Segundo o decreto número 540/2020, os comerciantes poderão voltas à ativa na próxima segunda-feira, 30, mas deverão obedecer as normas preconizadas pelos órgãos de saúde.

Entre as medidas da prefeitura estão: adotar medidas de proteção aos seus funcionários, estabelecendo a distância de 1,5m entre cada pessoa e adotando, quando possível, sistemas de escala, alteração de jornadas e revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e a aglomeração de pessoas de no mínimo 50 % em dias de funcionamento normal; estar dotado de pia para lavagem de mãos para clientes, com sabão líquido, papel toalha e lixeira disponíveis; fornecer, em locais estratégicos, álcool gel a 70% para clientes e colaboradores; entre outros pontos.

Apesar das liberações, o decreto ainda mantém suspensa as atividades de clubes, academias, boates, casas de espetáculos e casas de eventos; educacionais em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, como escolas e universidades; em praças esportivas sob a gestão do poder público municipal, tais quais, estádios, ginásios ou qualquer outra praça ou equipamento de uso compartilhado.

Também estão suspensos eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas à aglomeração de pessoas, sejam elas públicas, privadas ou de natureza pessoal/familiar, que ultrapasse o limite de cinco pessoas.

O decreto vigorará enquanto durar a situação de emergência em decorrência da pandemia de coronavírus, causador da Covid-19.