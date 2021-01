Vida Urbana Com quadro grave, Célio Moura está sedado em hospital de Brasília Deputado deu entrada 00h40 no Hospital DF Star com fraturas na costela

O deputado federal Célio Moura (PT) deu entrada no Hospital DF Star por volta das 00h40, segundo a assessoria do parlamentar. Com quadro clínico grave, porém estável, a assessoria afirma que o petista está sedado para se recuperar de fraturas nas costelas. "O boletim aponta que não há sangramentos significativos", diz a assessoria, que prevê estabilidad...