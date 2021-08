Vida Urbana Com primeira unidade em escola do campo, Tocantins implanta 24º colégio militar em São Miguel Metodologia militar começou a ser implantada na Escola Estadual Bela Vista no povoado Bela Vista

Com adoção e implantação da metodologia militar em mais de 20 cidades do Tocantins, nesta segunda-feira, 16, mais uma unidade escolar da Rede Estadual de Ensino passou a oferecer o modelo de colégio militar. A Escola Estadual Bela Vista do povoado Bela Vista , em São Miguel do Tocantins, implantou a metodologia após uma consulta pública, se tornando a primeira escola d...