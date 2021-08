Vida Urbana Com nova remessa de 38 mil doses, quase 20% das vacinas destinadas ao Tocantins chegaram em agosto Mais 38.550 imunizantes irão desembarcar em Palmas nesta segunda-feira, 16, e terça-feira, 17

Com a chegada de mais 38.550 doses de vacinas contra a Covid-19 nas próximas horas, somente neste mês de agosto, o Tocantins já recebeu 281.300 imunizantes, que correspondem a 19,9% do total de 1.412.800 vacinas enviadas desde janeiro pelo Ministério da Saúde (MS), com base nos dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O número de doses recebidas já inclui as que c...