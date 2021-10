Vida Urbana Com moradia com risco de desabamento, família de Arapoema ganha nova casa após acordos do MP Antiga residência era construída com paredes improvisadas de tábuas de madeira, infestadas por cupim

Uma família no povoado Coriolando de Arapoema ganhou uma nova residência após acordos viabilizarem a construção do novo imóvel, já que a residência que moravam estava sob risco de desabamento, além de outras condições de precariedade e desconforto. A ação ocorreu com atuação do Ministério Público do Tocantins (MPTO). Conforme o MPTO, Fábio Alves da Costa, que po...