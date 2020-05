O Tocantins registrou mais duas mortes de pacientes infectados pela Covid-19, no boletim epidemiológico desta terça-feira, 12. Os novos óbitos eram de infectados que estavam internados no Hospital Regional de Araguaína (HRA) e residentes de Araguatins e São Miguel do Tocantins. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e divulgados diariamente.

Conforme esse 58º boletim, com os dois casos, o número de mortes chega a 14 no Estado, representando 1,6%, um número bem abaixo da média nacional que é de 6,8%, com 11.519 óbitos até a segunda-feira, 11. Segundo a SES, o morador de Araguatins tinha 62 anos e era diabético. Já a paciente residente em São Miguel era uma mulher de 73 anos portadora de doença cardiovascular.

Além das duas novas mortes, o boletim traz um registro de aumento de 82 casos da doença no Estado, sendo que ao todo são 828 doentes, somando os óbitos, ativos e recuperados. Os novos casos são em 14 cidades: Araguaína (33), Araguatins (4), Axixá do Tocantins (7) Cariri do Tocantins (3), Colinas do Tocantins (4), Gurupi (4), Nova Olinda (1), Palmas (13), Paraíso do Tocantins (4), Pedro Afonso (1), Praia Norte (4), São Miguel do Tocantins (2), Tocantinópolis (1) e Xambioá (1).

No que se refere aos pacientes ativos, são 679 diagnosticados ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que são 42 internados, contanto os residentes e não residentes do Tocantins. Os demais 135 pacientes são os recuperados.

Outros Estados

A SES também informou no boletim que houve outras três mortes em hospitais do Tocantins, entretanto são de pacientes residentes em outros Estados e por isso não são incluídos nas estatísticas tocantinenses. Desses casos eram um caminhoneiro de 61 anos, hipertenso e diabético, residente de Aparecida de Goiás (GO), estava internado no Hospital Regional de Guaraí (HRG); um homem de 51 anos, diabético e portador de doença cardíaca crônica, residente de Parauapebas (PA), estava internado no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA); e mais um caminhoneiro de 65 anos, diabético e portador de doença cardíaca crônica, residente de Sete Lagoas (MG), estava internado no Hospital Dom Orione, em Araguaína. Os testes realizados no também diagnosticaram cinco positivos do novo Coronavírus (Covid-19) para os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e São Paulo.