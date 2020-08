O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabiliza novos 1.004 casos confirmados de Covid-19 e mais 17 mortes. O Tocantins chega no sábado, 22, com 42.839 casos acumulados da doença e 573 mortes totais.

Araguaína com 418 casos é a cidade com mais diagnósticos neste sábado, seguida por Palmas, com 191 e Paraíso, com 49 casos que foram confirmados em 63 cidades, segundo o boletim. A capital com 10.505 casos confirmados lidera a tabela de cidades por número de contaminados, seguida por Araguaína, com 10.421 confirmações e Gurupi, com 2.171 casos.

Por número de morte, Araguaína lidera com 130 registros, seguido por 73 de Palmas e os 27 casos de óbitos de Paraíso.

Novas mortes

Abreulândia

Homem, 82 anos, hipertensão, diabetes e obesidade. Dia 20/08 no Hospital Geral de Palmas.

Araguaína

Mulher, 63 anos, hipertensa. 20/08/20 no Hospital Regional de Araguaína.

Mulher, 73 anos, com hipertensão e obesidade. 21/08 na UPA de Araguaína.

Homem, 75 anos, hipertenso. 15/08 na UPA de Araguaína.



Araguatins

Homem, 55 anos, com Acidente Vascular Encefálico e caquexia (perda de tecido). 21/08 no Hospital Municipal de Araguatins.



Gurupi

Homem, 77 anos, com doença renal crônica. 21/08 no Hospital Santa Thereza em Palmas.

Homem, 78 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica. 19/08/20.

Mulher, 73 anos. Dia 21/08 no Hospital Geral de Palmas.



Palmas

Homem, 80 anos, com diabetes. 20/08 no Hospital Santa Thereza.

Mulher, 78 anos, com hipertensão e doença renal crônica. 19/08 no Hospital Oswaldo Cruz.

Homem, 56 anos, com hipertensão. 19/08 no Hospital Santa Thereza.

Homem, 51 anos, com hipertensão e diabetes. 21/08 no Hospital Geral de Palmas.

Homem, 67 anos. 21/08 no Hospital Oswaldo Cruz.



Paraíso

Homem, 63 anos, com diabetes. 21/08 no Hospital Geral de Palmas.



Porto Nacional

Mulher, 37 anos. 6/08 no Hospital Santa Thereza em Palmas.

Mulher, 71 anos, com insuficiência Renal Aguda e diabetes. 13/08 no Hospital Santa Thereza.



Tocantinópolis

Homem, 57 anos, com etilismo (alcoólico) crônico. 11/08 no Hospital Referência de Augustinópolis.