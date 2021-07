Vida Urbana Com conclusão de transferência, ala pediátrica do HGP inicia atendimentos a pacientes Cerca de 20 pacientes que estavam internados no Hospital foram levados para o HGP nesta semana

Os atendimentos infantis já estão sendo feitos na ala Pediátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP), e terminou neste sexta-feira, 23, a transferência para desativação do Hospital Infantil. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o processo para finalizar a mudança durou três dias e contou com 200 profissionais no apoio. Cerca de 20 pacientes que estavam internados no Hos...