Vida Urbana Com baixa nos estoques, Tocantins lança campanha para doação de sangue Durante todo o mês de junho, haverá palestras de incentivo à doação de sangue em várias cidades do estado

O estoque de bolsas de sangue está abaixo do esperado no Tocantins, o alerta quem faz é a diretora da Hemorrede, Heloina Oliveira, por meio da assessoria do governo. A diretora disse que um dos motivos para a baixa dos estoques é a pandemia. Para tentar reverter à situação, o governo do estado lançou nesta quarta, 1°, a campanha “junho vermelho” para comemo...