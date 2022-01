Vida Urbana Com baixa do nível do Rio Providência, bombeiros retomam buscas por adolescente em Miranorte Mergulhadores estão percorrendo trecho a partir da ponte, onde ocorreu o desaparecimento do adolescente após saltar da estrutura

Nesta segunda-feira, 17, com o nível da água do Rio Providência, em Miranorte, cerca de quatro metros mais baixo, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas do corpo do adolescente Ivan Gabriel Miranda da Silva, 16 anos, que desapareceu no dia 7 de janeiro. As novas buscas usam uma embarcação. Conforme a Corporação, na data, o adolescente estava com outros amigos quando pulou da ponte, ele...