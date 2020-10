Vida Urbana Com aumento das temperaturas, Saúde alerta e recomenda cuidados redobrados nos próximos dias Com alerta de ondas de calor, prevenção é essencial para evitar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz e até mesmo o risco de mortalidade entre crianças e idosos

pós a publicação dos avisos de onda de calor no Tocantins, a Saúde Estadual repassou alguns alertas para as consequências causadas devido ao aumento de temperatura com dicas de cuidados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou que duas ondas, uma de grau de severidade de grande perigo (vermelho) e outra de perigo (laranja) com indicativo de 5ºC acima da média por até cinco dias. O Inmet informou sob...