Com 700 diagnósticos positivos, Araguaína segue como o município com mais casos de Covid-19 do Tocantins, seguida da Capital com 316 pacientes infectados. As duas cidades juntas corresponderam a 61% dos 1.646 casos diagnosticados registrados. Já no número de mortes Araguaína, Araguatins e Palmas são as cidades com mais mortes pela doença, sendo 8, 7 e 4 óbitos dos 38 registrados até está terça-feira, 19, conforme o 65º Boletim Epidemiológico.

Desse número total de pacientes doentes, 1.308 ainda estão ativos, ou seja, estão em isolamento domiciliar ou hospitalar recebendo tratamentos. Já um dado positivo desta terça é que o Estado alcançou a marca de 300 pacientes recuperados, sendo 161 em Araguaína, 82 em Palmas, 14 em São Miguel, 11 em Cariri do Tocantins, 11 em Paraíso do Tocantins, nove em Gurupi, cinco em Couto Magalhães, dois em Colinas do Tocantins, além de um caso em cada uma das cidades, Porto Nacional, Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Silvanópolis, Tocantinópolis.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), esse o banco de dados do Estado é dinâmico, em virtude do fechamento das investigações epidemiológicas, que alteram principalmente locais de residência dos casos positivos, trazendo modificações diárias no acumulado dos municípios e no total geral do Estado.

Mortes

O Tocantins chegou aos 38 óbitos pela doença nesta terça, um aumento de seis mortes em 24 horas. No último boletim eram 32 casos, sendo que uma das mortes, a quarta da Capital já havia sido divulgada na noite desta segunda-feira, 19.

Dos novos falecimentos inclusos no Boletim, três são de residentes de Araguatins, sendo uma mulher de 72 anos e dois homens, um de 41 anos e outro de 91 anos, ambos com hipertensão e diabetes. Os três mortos estavam no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA). Já no Hospital Dom Orione (HDO) faleceu uma mulher de 83 anos, residente de Araguaína, que faleceu no Hospital Dom Orione (HDO).

No Sul do Estado, um homem de 73 anos, residente de Figueirópolis, diabético e cardiopata, faleceu no Hospital Regional de Gurupi (HRG). Em Palmas, um homem de 67 anos, hipertenso e cardíaco estava em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP).

Em porcentagens, Araguaína tem 21% dos óbitos, Araguatins tem 18% e Palmas 10%, sendo que a taxa de letalidade da doença no Estado está em 2,3%.

Diagnósticos

Neste Boletim, o Tocantins contabilizou 148 novos casos confirmados da Covid-19. Sendo:

Aguiarnópolis (2),

Ananás (1),

Angico (1),

Araguaína (67),

Araguatins (1),

Augustinópolis (2),

Babaçulândia (1),

Buriti do Tocantins (1),

Cachoeirinha (2),

Cariri do Tocantins (2),

Colinas do Tocantins (5),

Darcinópolis (1),

Dueré (1),

Figueirópolis (2),

Filadélfia (1),

Formoso do Araguaia (3),

Goiatins (2),

Gurupi (1),

Itaguatins (1),

Oliveira de Fátima (1),

Palmas (16),

Paraíso do Tocantins (11),

Porto Nacional (2),

Praia Norte (3),

Presidente Kennedy (1),

Sampaio (1),

São Bento do Tocantins (1),

São Miguel do Tocantins (5),

Sítio Novo do Tocantins (1),

Tocantinópolis (2),

Xambioá (7).

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins, confira aqui.