Vida Urbana Com apoio dos EUA, Polícia do DF prende suspeito de planejar massacre escolar Polícia Civil afirmou que o atentado causaria dezenas de vítimas na capital federal

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu um mandado de prisão e um de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (21), contra um suspeito de planejar atentados na capital federal. A operação foi feita de forma conjunta com a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. De acordo com a PCDF, a Agência de Investigações de Segurança I...