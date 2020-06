O Tocantins contabiliza 9.681 diagnósticos positivos e 186 óbitos desde o início da pandemia da Covi-19 há mais de 100 dias. Os números divulgados nesta sexta-feira, 26, são do 103º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que soma e atualiza os números dos municípios diariamente.

Conforme a SES, o Estado registra uma incidência de 615,50 casos por 100 habitantes com registros em 110 municípios e a letalidade de 1,92%, com mortes registradas em 47 cidades tocantinenses.

Ainda segundo os números do Boletim, atualmente são 5.965 pacientes, do total de 9,6 mil, que já se recuperaram da doença, entretanto não há detalhes sobre as cidades de residência dos curados. Os pacientes livres da doença representam o percentual de 61,6% dos infectados no Estado.

Os demais 3.530 pacientes ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo que 132 estão internados em uma unidade de saúde, somando os residentes e não residentes do Tocantins. Esse dado equivale a 35,7% do total.

Apesar da diferença de 25,8% entre os recuperados e os ativos e um número baixo de letalidades, o número de casos diários registrados ainda é alto no Estado. Junto com os 3,5 mil pacientes em isolamento registrados no Tocantins estão os novos 258 casos confirmados pela SES nesta sexta-feira, 26, sendo os diagnósticos de 118 por RT-PCR, dois por Sorologia e 138 de testes rápidos. Além de dez casos confirmados de residentes de outras Unidades Federativas.

Os novos casos no Tocantins são de Palmas (55), Araguaína (47), Porto Nacional (30), Augustinópolis (13), Araguacu (11), Gurupi (11), Colinas do Tocantins (9), Wanderlândia (9), Paraíso do Tocantins (8), Guaraí (6), Aguiarnópolis (5), Tocantinópolis (5), Araguatins (4), Alvorada (3), Ananás (3), Angico (3), Cariri do Tocantins (3), Fátima (3), Formoso do Araguaia (3), Nazaré (3), Praia Norte (3), Santa Terezinha do Tocantins (3), Barrolândia (2), Sampaio (2), São Sebastião do Tocantins (2), Tocantínia (2), Xambioá (2), Aragominas (1), Carmolândia (1), Dianópolis (1), Oliveira de Fátima (1), Pedro Afonso (1), Riachinho (1), Santa Fé do Araguaia (1) e Santa Tereza do Tocantins (1).

Óbitos

No número de óbitos no Tocantins, a SES registrou três novos casos nas últimas 24 horas, sendo as mortes de pacientes com mais de 60 anos e com comorbidades. As mortes são de um homem de 73 anos com doença renal crônica de Palmas, um homem de 60 anos hipertenso e diabético residentes de Sampaio e um homem de 76 anos também hipertenso e diabético morador de Abreulândia.