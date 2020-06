O Tocantins tem 853 afastamentos de profissionais de saúde em virtude do Covid-19 contabilizados nesta segunda-feira, 29, segundo os dados do Integra Saúde Tocantins da Secretaria Estadual de Saúde. Desse total, a maioria, 373, que correspondem a 43,7% são de profissionais com cormobidades.

Segundo a SES, outros 221 (25,9%) são idosos, 20 (14,1%) são gestantes e lactantes e 32 (3,75%) ocorre devido a responsabilidade pela guarda de crianças menores de 1 ano.

Os dados apontam ainda que somente 12,54% são profissionais com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19. Conforme os números são os 57 (6,68%) são profissionais com suspeita da doença, 50 (5,86%) são licenças médicas devido ao vírus. Confira aqui mais detalhes sobre os servidores afastados no Tocantins, que são atualizados diáriamente pela SES.

Curva

Como mostra a curva de casos de profissionais da Saúde afastando devido a Covid-19, o pico ocorreu no início a meados do mês de junho e, posteriormente o número vem reduzindo.

Entre março e abril, houve registros de até 85 servidores com suspeitas, entretanto, a partir de metade daquele mês que os primeiros casos foram confirmados. No número de confirmados, após essa data aumentou e saiu de um caso, em 8 de abril, para 189, em 15 junho.

Esse quantitativo de mais de 180 profissionais da saúde infectados pela Covid-19 ficou por seis dias, posteriormente o número de afastados pela doença começou a reduzir até chegar à faixa dos 50 casos nesta segunda-feira, 29.