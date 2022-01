Vida Urbana Com 76 afogamentos, 2021 teve o maior número em seis anos; seguem as buscam por 1º caso de 2022 Estudo dos Bombeiros revela características do comportamento das vítimas como escolha de locais de risco e ingestão de bebida alcoólica, além de fuga de locais oficial, que se atribui as medidas de combate a pandemia em locais oficiais

Um levantamento sobre afogamento no Tocantins mostra o comportamento das vítimas e que, no ano de 2021, teve o maior registros de casos em seis anos, com 76 mortes causadas por afogamento. Também há informações sobre os locais desse tipo de ocorrência no Estado. Esses dados são do Corpo de Bombeiros. Nesse primeiro mês de 2022, uma ocorrência de afogamento está e...