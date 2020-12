Vida Urbana Com 72 registros, número de afogados cresce em 26% no TO e 52% são de pessoas que estavam bêbadas Bombeiros e Saúde Estadual divulgaram dados sobre mortes desse tipo de ocorrência

O Tocantins teve um aumento no número de óbitos por afogamento em mais de 26% comparando os dois últimos anos com 15 mortes de diferença, conforme os números do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Em 2020, o Estado registrou 72 óbitos por esse tipo de ocorrência, isso até novembro, já durante o ano todo de 2019 houve 57 mortes por afogamento. Segundo os dad...