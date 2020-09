A Secretaria Estadual da Saúde (SES) contabiliza 164 novos casos confirmados e três novas mortes por Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 28. Esses números se somam aos demais infectados dos 197 dias de pandemia e acumulam 66.865 diagnósticos positivos e 922 óbitos.

Atualmente são 50.384 pacientes recuperados e 15.448 que ainda estão ativos. A SES informa ainda que o Tocantins registra 203.163 pessoas notificadas com suspeita da Covid-19, sendo que houve uma incidência de 4251,15 registros positivos por 100 mil habitantes.

Apesar dos dados da SES mostraram o percentual de recuperados e ativos cada vez mais longe e na última semana, o número de infectados que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar ficar variando entre 15 e 17 mil, os índices ainda mostram muitos casos registrados no último mês.

Na mesma data de agosto o Tocantins tinha 48.580 confirmados, um aumento de 18,2 mil pacientes. Na época, o Estado também apresentava um quantitativo de mais de 17 mil ativos, número próximo do atual. A diferença é no grande crescimento de curados, sendo que na época eram 30 mil e hoje são 50 mil.

O número de óbitos no último mês também cresceu muito, saindo de 649 óbitos em agosto para 922 nesta data, uma diferença de 273 registros. Sendo que, eram 95 cidades com mortes e atualmente são 107 com casos registrados.

Acesse aqui e confirma todos os dados.

Novos registros

Nesta segunda, o Boletim da SES traz 164 novos casos, sendo que 51 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados neste domingo.

Já nas mortes, os novos registros são de uma mulher e dois homens todos idosos. Os detalhes repassados pela SES desses óbitos são: um homem de 60 anos com mieloma residente de Palmeirante; um homem de 61 anos, residente de Paraíso do Tocantins; e uma mulher de 81 anos, residente de Miranorte.