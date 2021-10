Vida Urbana Com 600 mil vidas se faz um dos países mais ricos do mundo; conheça Luxemburgo País membro da União Europeia encravado entre Bélgica, Alemanha e França, sustenta uma economia que, dividida entre seus habitantes, equivale a US$ 118.359 (cerca de R$ 635 mil, pelo câmbio atual) per capita, oito vezes o brasileiro

Com cerca de 600 mil vidas -número que o Brasil perdeu para a Covid- se faz o país de maior PIB per capita do mundo, onde ônibus e trens são de graça e a campanha do governo contra a pandemia foi feita também em português, idioma de sua maior comunidade imigrante. Luxemburgo, membro da União Europeia encravado entre Bélgica, Alemanha e França, sustenta uma econom...