Vida Urbana Com 495 óbitos nas últimas 24h, Brasil passa de 191,6 mil mortos pela Covid-19 País registrou também 25.490 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (28), totalizando mais de 7,5 milhões de casos desde o início da pandemia

O Brasil registrou 495 óbitos pelo novo coronavírus e 25.490 casos da doença nas últimas 24 horas. O país, assim, chega a 191.641 óbitos e a 7.506.890 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com o novo aumento, o país se coloca cada vez mais próximo de passar as 200 mil mortes antes do início de 2021. Os números, no entanto, podem ser menores devido a atra...