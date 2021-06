Vida Urbana Com 450 dias de pandemia, Tocantins registra mais 12 mortes e 319 novos casos de Covid-19 Tocantins já contabiliza 547.270 pessoas notificadas com a Covid-19, acumula 183.235 casos confirmados e 2.965 óbitos

O 450º boletim epidemiológico da Covid-19, divulgado nesta terça-feira, 8, mostra que mais 12 pessoas perderam a vida no Tocantins porque não resistiram às complicações causadas pela doença. O mesmo documento aponta que o estado tem 319 novos pacientes infectados pelo vírus. Com esses novos dados, o Tocantins já contabiliza 547.270 pessoas notificadas com a Covi...