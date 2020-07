Com 416 novos diagnósticos e oito mortes por Covid-19 confirmadas nesta terça-feira, 14, o Tocantins tem atualmente 5.633 pacientes ativos e 267 óbitos. O Estado, desde o início da pandemia, já registrou 15.723 casos com diagnósticos positivos em 129 municípios, conforme o 121º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Ainda segundo a SES, 9.823 pessoas já tiveram a doença e estão curadas, entretanto não há detalhes sobre idades, sexo e local de residência desses pacientes nos dados Estaduais. A incidência de casos no Tocantins já chega a 999,64 por 100 mil habitantes.

Ocupação

Atualmente são 35% pacientes ainda em isolamento, seja domiciliar ou hospitalar, no caso dos pacientes que precisam de internação nesta terça, a SES, tem 183 doentes em hospitais do Estado. Segundo os dados da SES, 57% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Estado estão ocupados, e dos leitos clínicos a ocupação atual é de 34%. Em Gurupi, Sul do Tocantins, o Hospital Regional nesta terça tem ocupação de 100%.

Devido essa taxa de ocupação na unidade hospitalar, a anciã Javaé de 102 anos não consegui a transferência para a unidade e mesmo em estado preocupante está internada no Hospital Municipal de Formoso do Araguaia.

Mortes

No que se refere ao número de morte, nesta terça o Tocantins chega à letalidade de 1,69% com óbitos registrados em 62 municípios, sendo Araguaína, Palmas e Araguatins com os maiores números, 74, 26 e 18, respectivamente. Os novos casos confirmados são de pessoas entre 92 e 46 anos, sendo que sete tinham comodidades. Confira:

Homem de 75 anos, residente de Aguiarnópolis, faleceu no dia 11 de julho na Unidade de Pronto Atendimento de Tocantinópolis. Homem de 92 anos, residente de Palmeirante, com insuficiência renal aguda, faleceu no dia 13 de julho. Mulher de 90 anos, residente de Tocantinópolis, com hipertensão e insuficiência renal, faleceu no dia 12 de julho na Unidade de Pronto Atendimento de Tocantinópolis. Homem de 79 anos, residente de Porto Nacional, com fibrose pulmonar, faleceu no dia 13 de julho no Hospital Geral de Palmas. Mulher de 85 anos, residente de Goianorte, com hemorragia subaracnóidea e aneurisma do topo da artéria basilar, faleceu no dia 13 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 46 anos, residente de Araguatins, com obesidade e insuficiência renal aguda, faleceu no dia 06 de julho em Imperatriz (MA). Mulher de 59 anos, residente de Barra do Ouro, com diabetes e hipertensão, faleceu no dia 10 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 78 anos, residente Lagoa do Tocantins, com hipertensão, faleceu no dia 13 de julho no Hospital Geral de Palmas.

Novos casos

Já os 416 novos diagnósticos positivos para da Covid-19 são: Palmas (120), Araguaína (50), Gurupi (44), Aguiarnópolis (13), Porto Nacional (13), Tocantínia (12), Guaraí (10), Colinas do Tocantins (9), Darcinópolis (9), Augustinópolis (8), Esperantina (8), Goiatins (8), Araguaçu (7), Buriti do Tocantins (7), Nazaré (6), Sampaio (6), São Sebastião do Tocantins (6), Tocantinópolis (6), Tabocão (5), Miracema do Tocantins (5), Ananás (4), Lizarda (4) São Miguel do Tocantins (4), Cariri do Tocantins (3), Dianópolis (3), Marianópolis do Tocantins (3), Nova Olinda (3), Palmeiras do Tocantins (3), Almas (2), Araguatins (2), Barrolândia (2), Brejinho de Nazaré (2), Colmeia (2), Couto Magalhães (2), Formoso do Araguaia (2), Itacajá (2), Palmeirante (2), Paraíso do Tocantins (2), Ponte Alta do Tocantins (2), Santa Tereza do Tocantins (2), Aliança do Tocantins (1), Arraias (1) Filadélfia (1), Goianorte (1), Lagoa do Tocantins (1), Miranorte (1), Natividade (1) Pedro Afonso (1), Peixe (1), Pequizeiro (1), Piraquê (1), Pugmil (1) e Tupiratins (1).