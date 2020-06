O Tocantins contabiliza 4.345 casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira, conforme o 78º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O Estado tem 76 óbitos pela doença e 2.838 pacientes ainda ativos, ou seja, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar em 91 municípios, que correspondem a 65% do total de cidades do Estado.

Dos mais de 4 mil casos, Araguaína e Palmas seguem sendo as cidades com mais registros, 1.846 e 611, respectivamente. Posteriormente são Xambioá com 204, Nova Olinda com 118, Darcinópolis com 117, Paraíso do Tocantins com 116, Tocantinópolis com 107 e Gurupi Com 100. Outras 16 cidades têm entre 80 e 20 casos e 13 entre 20 e 10.

Além disso, o Tocantins, conforme a SES, nesta segunda chegou a 1.431 pacientes estão recuperados em 22 cidades, ou seja, 32,9% dos diagnósticos.

Óbitos

Com 1,7% de letalidade, o Tocantins tem 76 mortes sendo 25 de mulher e 51 de homens. O Boletim também mostra que esses registros de falecimento por Covid-19 ocorreram em 25 cidades, as novas mortes contabilizadas nesta segunda são de um homem de 68 anos hipertenso, residente de Guaraí, um idoso de 93 anos diabético e hipertenso, residente de Marianópolis. Além de uma mulher de 60 anos diabética e hipertensa,, residente de Palmas.

Novos Casos

Nesta segunda-feira, o Tocantins registrou 175, sendo que a maioria foi em Araguaína, com 105, ou seja 60% dos novos registros. Os demais casos com diagnósticos positivos são de Palmas (12), Guaraí (11), Marianópolis do Tocantins (06), Colinas do Tocantins (5), Nova Olinda (5), Xambioá (5), Wanderlândia (4), Gurupi (3), Porto Nacional (3), Ananás (2), Itaguatins (2), Lagoa da Confusão (2), Aragominas (1), Araguatins (1), Babaçulândia (1), Cariri do Tocantins (1), Carmolândia (1), Darcinópolis (1), Formoso do Araguaia (1), Tabocão (1), Itapiratins (1) e Sampaio (1).