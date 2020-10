Neste sábado, 10, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizou os dados da Covid-19 no Tocantins. Com 390 novos registros da doença, o Estado chegou a 71.048 pessoas que já foram infectadas pelos vírus em 209 dias de pandemia. Do total de casos, são 56.943 pacientes que já se recuperaram da doença e 13.096 ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar).

Palmas, que teve autorização da prefeitura para reabrir cachoeiras, parques, clubes, balneários, praças e praias, segue sendo a cidade tocantinense com o maior número de registros da doença. São 16.795 confirmações. Araguaína vem logo atrás com 15.422 registros.

Óbitos

O boletim epidemiológico deste sábado, também confirmou mais sete mortes por complicações da doença e já são 1.009 óbitos em 109 cidades tocantinenses, desde o dia 14 de abril, quando o Estado registrou o primeiro óbito por conta da doença.

Óbitos por Covid-19, no Tocantins que entram no boletim deste sábado

1. Homem de 60 anos, residente de Tocantinópolis. Comorbidades: hipertensão. Óbito dia 13/08/2020 no Hospital Geral de Palmas.

2. Homem de 60 anos, residente de Santa Rosa. Comorbidades: insuficiência cardíaca crônica. Óbito dia 27/09/2020 no Hospital Regional de Porto Nacional.

3. Mulher de 76 anos, residente de Combinado. Comorbidades: hipertensão e diabetes. Óbito dia 08/10/2020 no Centro Oncológico de Palmas.

4. Homem de 82, residente de Palmas. Comorbidades: insuficiência cardíaca. Óbito em 08/10/2020 no Hospital Geral de Palmas.

5. Mulher de 80 anos residente de Colinas do Tocantins. Óbito dia 08/10/2020 na UPA de Araguaína.

6. Homem de 61 anos, residente de Araguaína. Comorbidades: diabetes. Óbito dia 03/10/2020 na UPA de Araguaína.

7. Mulher de 80 anos, residente de Axixá. Comorbidades: insuficiência renal. Óbito dia 21/09/2020 em Imperatriz/MA.

Araguaína segue sendo a cidade tocantinense com o maior número de óbitos por complicações da doença, são 219, conforme o boletim da SES. Em Palmas, 165 pessoas perderam a batalha para o vírus e em Gurupi a doença fez 50 vítimas até o momento.