A Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizou nesta quinta-feira, 30, os números de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Tocantins. Segundo o boletim epidemiológico, são mais 27 novos casos confirmados da doença no Estado, nas cidades de: Palmas, Araguaína, São Miguel, Wanderlândia, Tabocão, Colinas do Tocantins, Cariri do Tocantins, Augustinópolis, Paraíso do Tocantins e paciente de outro estado.

De acordo com a pasta, o Tocantins contabiliza 164 casos da doença, com 3 óbitos, 28 casos recuperados e 133 em isolamento domiciliar ou hospitalar. Agora são 19 cidades tocantinenses com registros da doença. Nesta quinta, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) realizou 52 exames e obteve 20 resultados positivos.

Novos casos

Em Araguaína são sete novos registros, sendo cinco mulheres (22, 16, 26, 28 e 37 anos) e duas pessoas do sexo masculino, uma criança de 12 e um jovem de 19 anos. Segundo a SES, Palmas teve quatro diagnósticos positivos em homens (22, 32 43 e 59 anos), e três de uma mulher (22 44 e 50 anos). Os casos também foram registrados em: Paraíso do Tocantins (mulher de 44 anos), Augustinópolis (homem 53 anos), Tabocão (um homem de 59 anos e uma mulher de 59 anos) Cariri do Tocantins (mulher de 25 anos).

A cidade de Colinas registrou os primeiros casos, dois homens de 27 e 29 anos. Wanderlândia tem mais dois casos confirmado, trata-se de uma mulher de 41 anos e um homem de 51 anos. São Miguel teve três casos do sexo feminino (03, 37 e 63 anos) e um homem de 69 anos. Um dos casos diagnosticados pelo Lacen é de paciente residente do Estado do Pará.