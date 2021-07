Com 2.437 mil focos de calor registrados nos primeiros seis meses de 2021, o Tocantins tem pequeno crescimento de 5% nos registros em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número de casos deixa o Estado em segundo no ranking das unidades federativas com mais focos neste ano, ficando atrás somente do Mato Grosso, que tem 5.798 casos – que comparando com o ano anterior reduziu em 16%.

Esses dados são desta segunda-feira, 5, compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e incluem os primeiros dias de julho. Apesar de o crescimento ser pequeno no Tocantins, os primeiros quatro dias desse mês já tiveram 237 registros, pelo menos 1,7 por cada um dos 139 municípios. Em junho, o Tocantins teve o maior número de registros do ano, com 1.149, seguido de maio com 851 – na data o Inep registrava um aumento de 29% nos números de focos de calor no Estado.

Combate

Por anualmente estar entre os dez estados com mais registros de focos de calor e registrar diversos incêndios florestais, o Tocantins trabalha com o combate e prevenção das queimadas por meio do Comitê Estadual de Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas no Tocantins (Comitê do Fogo).

Uma das ações dessa força-tarefa é o projeto Foco no Fogo que alcançou até a semana passada a marca de 14 municípios visitados. Do início de junho até o momento, foram mais de 2400 propriedades atendidas, com uma média de 7300 pessoas conscientizadas sobre os prejuízos causados pelo fogo. São mais de 30 instituições públicas e privadas que integram o Comitê do Fogo que atuam em parceria na realização do projeto.

Além de promover a educação ambiental por meio de orientação e sensibilização, durante as visitas as equipes vão identificar e propor alternativas de práticas sustentáveis, como o Manejo Integrado do Fogo (MIF), e como proceder nos casos de incêndios. Os proprietários rurais são orientados sobre a importância de um suporte preparado na realização da queima controlada preventiva para evitar incêndios. Também junto com o Foco no Fogo ocorre uma ação de assistencialismo com entrega de cestas básicas e kits de prevenção contra a Covid-19 para as famílias carentes da zona rural.

Essas ações do Projeto seguem até o mês de agosto e ainda visitaram os municípios de Pium, Pedro Afonso, Peixe, Gurupi, São Félix, Mateiros, Arraias, Paranã, Almas, Itacajá, Goiatins, Filadélfia, Luzinópolis, Angico, Riachinho e Ananás.