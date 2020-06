Dos 105 municípios tocantinenses com casos confirmados de Covid-19, 40 têm também registros de mortes causadas pela doença e suas complicações. Nesta quinta-feira, 18, o Estado contabilizou 152 óbitos em 95 dias de registro da pandemia, indicando uma taxa de letalidade em 1,95% já que são 7.774 diagnósticos, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Esse dado tocantinense está bem abaixo da taxa de letalidade nacional, que conforme o Ministério da Saúde (MS) é de 4,9%, com mortalidade de 22,1 por 100 mil habitantes. O número de mortes acumuladas desde o início da pandemia já ultrapassa os 46,5 mil.

Apesar do Tocantins estar bem abaixo do número nacional, algumas cidades do Estado, em especial por serem de pequeno porte têm percentuais mais graves que cidades maiores. Das cidades com mais mortes registradas, Araguaína lidera com 40, Araguatins com 16 e Palmas com 12, entretanto dessa lista, Araguatins tem uma taxa de letalidade altíssima.

Enquanto Araguaína e a Capital têm 1.29% e 1.05%, respectivamente, Araguatins tem a letalidade em 11.42%. Esse município tem 140 diagnósticos positivos de pessoas infectadas, representando apenas 1.80% de casos em todo o Estado.

Outros quatro municípios com essa proporção entre o número de mortes e o número total de doentes da Covid-19 superior a 10% são: Miranorte 11.76%, Carmolândia 11.11%, Araguaçu 12.50%, Pequizeiro 12.50%. Esses municípios todos têm menos de dez casos de infectados e ao menos uma morte, por isso a taxa fica alta.

Outros municípios como Barra do Ouro, Santa Tereza do Tocantins, Dianópolis estão com a letalidade em 20.00%, 33.33% e 28.57%, respectivamente. Ainda conforme os dados da SES, Caseara e Ipueiras, por terem dois casos e uma morte cada, chegam a 50%, já Lizarda e Novo Alegre tem 100% de letalidade já que registraram um óbito em cada cidade e nenhum outro caso até esta quinta.

As demais 26 cidades com mortes por Covid-19 alcançam taxas de letalidade entre 1,30% e 8,30%. Seguindo a tabela da SES, Paraíso do Tocantins está em quarto lugar com o maior número de mortes, com sete casos e taxa de 3,95%. Posteriormente esta Nova Olinda, seis mortos e letalidade em 3.09% São Miguel com seis mortes e letalidade em 5%, Xambioá com cinco óbitos e taxa de 1.35%, Gurupi com cinco óbitos e letalidade em 3.22%.

Já Darcinópolis e Itaguatins tem as menores taxas de letalidade, sendo que em terceiro lugar está a Capital. Em Darcinópolis são 160 casos e uma morte com letalidade em 0.62%, já Itaguatins tem 85 casos e uma morte e taxa de 1.17%.

Confira os números completos da SES: